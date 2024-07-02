Стадо овец залезло на крышу под Омском и попало на видео Mash Siberia опубликовал кадры стада овец на крыше сеновала в Омской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В селе Южном Омской области овцы забрались на крышу сеновала и боялись спускаться, передает Telegram-канал Mash Siberia. Канал опубликовал кадры инцидента. На них видно, что около десятка животных находится на высоте второго этажа, чуть позже одна из овец срывается вниз, на первый уровень сооружения.

Канал отмечает, что хозяева животных поначалу не приближались к ним, опасаясь того, что овцы спрыгнут вниз и разобьются. Однако, по данным ресурса, все закончилось благополучно — животные спустились так же, как и забрались на сеновал.

Ранее стало известно, что три голубых барашка появились на свет в Московском зоопарке с разницей в неделю. Одна из самок родила сразу двоих ягнят, что в природе встречается редко. Это произошло 6 июня, еще один малыш родился 14 июня. Интересно и то, что все три — девочки.

Живут маленькие барашки на Турьей горке, на Новой территории. Здесь расположена искусственная скала, которая имитирует естественную среду обитания животных высокогорья. В зоопарке отметили, что голубые бараны обитают на самых высоких горах Азии — в Тибете и Гималаях. Назвали их так из-за окраски: спина, бока и шея коричневато-серого цвета, часто с голубоватым оттенком, который наиболее заметен зимой.