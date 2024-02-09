Ссора супругов заставила полицию Петербурга ввести план «Перехват» План «Перехват» в Санкт-Петербурге помог догнать поссорившихся супругов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга ввела план «Перехват», чтобы задержать автомобиль, на котором, как заявили очевидцы, трое мужчин похитили женщину, сообщает 78.ru. Инцидент произошел поздно ночью 8 февраля на парковке одного из торгово-развлекательных комплексов в Приморском районе. Свидетельница рассказала полиции, что несколько мужчин силой затолкали кричащую девушку в BMW и увезли в сторону Черной речки.

По данным портала, автомобиль вскоре задержали. Как оказалось, 34-летний нетрезвый мужчина с двумя друзьями встречал свою супругу из магазина. Женщина по непонятной причине дала пощечину мужу. Отмечается, что супруги друг к другу претензий не имеют, тем не менее дело направили в Следственный комитет.

Ранее в Ингушетии начали разыскивать злоумышленников, похитивших и избивших местного жителя. Как уточняется, их было порядка 10 человек. Они подъехали к пострадавшему на двух автомобилях, затолкали его в салон одного из них и увезли в неизвестном направлении, а через четыре часа вернули к дому избитым. Был объявлен план «Перехват». Пострадавший рассказал, что похитители забрали у него 38 тысяч рублей наличными.

В пятницу, 9 февраля, жительница Москвы поругалась с супругом, облила его горючей жидкостью и подожгла под ним пол. Пострадавшего 35-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами тела различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.