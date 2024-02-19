Россиянин поругался с женой и устроил пожар на заправке Mash: житель Назарово поджег автобус на заправке из-за ссоры с женой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Назарово, расположенного в Красноярском крае, поджег собственный автобус из-за ссоры с женой, сообщает Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на источники. По его данным, в момент поджога автобус находился на территории АЗС. Возгорание удалось оперативно потушить, что позволило избежать взрыва на автозаправочной станции. По факту произошедшего проводится проверка.

Источники канала отмечают, что в ходе ссоры женщина отобрала у мужчины ключи от автобуса, чем сильно его разозлила. Он подошел к оператору АЗС и попросил его вызвать такси, после чего вернулся в кабину автобуса. Он поджег транспортное средство, и оттуда повалил дым.

На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет, огнеборцы потушили возгорание. По данным издания «Назарово Онлайн», площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате пожара автобус полностью выгорел, также повреждения получила колонка.

В минувшее воскресенье, 18 февраля, в московском микрорайоне Северное Чертаново произошел пожар в многоэтажном доме. Очевидцы рассказали, что дым от пожара распространился сразу по нескольким этажам. Предполагается, что возгорание возникло на кухне одной из квартир. По данным столичной прокуратуры, в результате пожара погиб один человек.