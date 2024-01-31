США снова хотят поставлять Украине оружие: новости СВО на утро 31 января

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина может в среду, 31 января, получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB, сообщило издание Politico со ссылкой на четыре анонимных источника. Передача пройдет в рамках анонсированных в 2023 году поставок.

Снаряд GLSDB представляет собой так называемую «бомбу малого диаметра наземного базирования». Это совместная разработка компаний Boeing и Saab. Специалисты добавили к авиационной бомбе ракетный двигатель и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). По словам создателей боеприпаса, дальность его полета превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи Киеву объявлялось в феврале 2023 года.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 30 января, читайте в материале NEWS.ru.

Глава ГУР похвалил российские войска

Подразделения российских войск успешно продвигаются в зоне специальной военной операции, в том числе под Авдеевкой, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он также отметил, что ВСУ с ноября 2023 года находятся в обороне.

Как попытка сместить Залужного поможет России

Даже если Валерий Залужный сохранит за собой пост главнокомандующего ВСУ, то все равно нынешнюю борьбу за эту должность уже можно считать благоприятной для России, заявил заведующий Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, внутриполитическая склока в Киеве ослабляет как президента Украины Владимира Зеленского, так и главнокомандующего ВСУ Залужного.

Как отметил Козюлин, возможное назначение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ не понравится Вашингтону. Залужного, подчеркнул он, поддерживают власти США.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

В ВВС Украины отказались от «летающего хлама» Австралии

Высокопоставленный офицер украинских ВВС в ходе переговоров между Украиной и Австралией по поставкам списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киеву не нужен «летающий хлам», передает газета Australian Financial Review со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, встреча состоялась в 2023 году, произошедшее в ходе переговоров «фактически убило» сделку о передаче истребителей.

При этом австралийский подрядчик в интервью изданию заявил, что, если бы украинский представитель не сказал подобного, «истребители сейчас летали бы над Украиной». Он также отметил, что в настоящее время отношения между Киевом и Канберрой напряженные. В частности, сорвался запрос по передаче ВСУ вертолетов Taipan — из-за того, что украинская сторона «не умеет работать с документами».

Российские военные сорвали больше десятка попыток ВСУ усилить позиции

Российские бойцы группировки «Восток» в течение суток пресекли 11 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить передовые позиции и провести ротацию живой силы на Южно-Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, в результате украинцы потеряли до 60 военнослужащих.

Гордеев также добавил, что с помощью авиационных бомбардировок и работы артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем были поражены опорные пункты и места скопления живой силы целого ряда штурмовых и механизированных бригад ВСУ в районах Константиновки, Новомихайловки и Антоновки.

ВС РФ продвигаются в Запорожье

Российские войска медленно продвигаются в Запорожской области, сберегая личный состав, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, продвижению военнослужащих предшествует серьезная работа артиллерии.

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