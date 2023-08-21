США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию

Фото: Иван Руднев/РИА Новости

Здание посольства США в Минске

Государственный департамент призвал граждан США немедленно покинуть Белоруссию из-за закрытия Литвой погранпунктов, сообщается на сайте американского посольства в Минске. Отмечается, что американцам уже не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии.

Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Подумайте о том, чтобы вылететь через оставшиеся пункты пересечения границы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии, — заявили власти США.

Литовский кабмин решил закрыть два погранперехода на общей границе с Белоруссией с 18 августа, предварительно согласовав все нюансы с МИД, МВД, Минфином и погранслужбой республики. Временно приостановлена работа КПП Шумскас (с белорусской стороны — «Лоша») и перехода «Тверячюс» («Видзы»).

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что правительство страны наметило новые планы по охране границ после прибытия бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. По его словам, также планируется усилить разведывательную деятельность.

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, бойцы ЧВК «Вагнер» хотят дестабилизировать восточный фланг НАТО. Он выразил уверенность, что «музыканты» будут переодеваться в мигрантов и пытаться проникнуть в страну для совершения диверсий.