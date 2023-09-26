США и союзники с начала 2023 году утроили частоту полетов в районе Крыма

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США вместе с союзниками с 2023 года начали в три раза больше совершать разведывательные полеты в районе Крыма, следует из данных портала Flightradar, передает РИА Новости. Всего Штаты совершают порядка 21 полета в неделю.

Из архива треков портала следует, что с 18 по 24 сентября американские самолеты и беспилотники, а также «разведчики» НАТО 21 раз пролетали над территорией Крыма.

Также самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II США, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry летали над восточным побережьем Румынии. Над восточной и средней частью Черного моря летали разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk.

Ранее, в ночь на 25 сентября, российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все дроны были уничтожены. О последствиях на земле не сообщается.

Еще пять украинских ракет в небе над Севастополем силы ПВО сбили 22 сентября. В результате удара было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.