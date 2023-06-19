Диверсанты подожгли ж/д инфраструктуру в Москве: как ВСУ атакуют РФ 19 июня Украинская разведка готовила покушения на руководителей администрации Запорожья

Фото: МО Украины

Приграничные российские регионы за минувшие сутки подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Валуйского городского округа семь человек получили ранения. Часть жителей поселка Попово-Лежачи Глушковского района Курской области осталась без света из-за обстрелов украинской армии. ФСБ также предотвратила серию терактов в Запорожской области. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

ФСБ отчиталась о предотвращенных диверсиях в Запорожской области

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства предотвратили серию терактов в Запорожской области. По данным ФСБ, теракты готовились военной разведкой Украины и были направлены против представителей военной администрации и силовиков региона.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ, — говорится в сообщении ведомства.

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В ФСБ установили исполнителя акции, а также задержали его пособницу. Были изъяты «средства совершения преступлений, определены каналы связи с агентурой и пути финансирования», уточняется в сообщении. Задержанная рассказала, что готовила теракт против представителя военно-гражданской администрации города Бердянска. По словам женщины, она должна была подорвать автомобиль чиновника. Возбуждены уголовные дела по части 2 ст. 205 «Террористический акт» и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств».

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму

Telegram-канал Baza сообщил, что в Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимиром Епифановым. По информации канала, он ехал за рулем Toyota Land Cruiser, во время движения взорвался газовый баллон, установленный на машине.

Помимо Епифанова, в салоне было два человека: его секретарь и охранник. Мужчины получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Пострадавших госпитализировали, все они находятся под наблюдением врачей. Информацию об инциденте в своем Telegram-канале позднее подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков.

«В 04:00, в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека. Все доставлены с ожогами разной степени в шестую городскую больницу Симферополя», — написал он.

Обстрелы Белгородской области

Губернатор Гладков в своем Telegram-канале заявил, что рано утром 19 июня под обстрел ВСУ попал Валуйский городской округ. По данным Telegram-канал Baza, жителям города приходилось прятаться в подвалах, чтобы спастись от ударов. Гладков заявил, что в результате обстрелов семь человек получили ранения. Он уточнил, что среди раненых есть ребенок, у него травма ключицы. Большинство пострадавших получили ранения от осколков. Все они находятся под присмотром врачей.

«Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка — с контузией. <...> Еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно — у них легкие осколочные ранения», — написал Гладков.

Telegram-канал SHOT сообщил, что один из снарядов ВСУ попал в припаркованный автомобиль. По информации канала, при обстреле города погибла женщина. Местные власти и Минобороны не комментировали эту информацию.

Гладков добавил, что в результате обстрелов Валуйского городского округа были повреждены девять жилых зданий, включая пять многоквартирных домов. На месте работают аварийные службы региона.

По словам Гладкова, за сутки в Белгородской области зафиксировали около 150 прилетов, а в селе Новопетровка ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотников. Никто не пострадал.

Также Гладков рассказал, что 19 июня под обстрел ВСУ попал хутор Балки Шебекинского округа. Пострадавших нет. Осколками снаряда повреждены остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи. Оперативные службы работают на месте.

Удары по Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром 19 июня украинские военные обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Под огонь попала линия электропередачи, в районе частично пропало электричество. На месте работают аварийные службы. Губернатор пообещал в скором времени оказать всю необходимую помощь в восстановлении построек.

«Сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Бригады приступят к ремонту, как только будет возможность. Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей», — написал Старовойт.

Накануне ВСУ дважды за день обстреляли поселок Глушково в Курской области. По словам Старовойта, село подверглось мощному обстрелу, было зафиксировано более 16 снарядов со стороны Украины. При обстреле пострадали двое мирных жителей, их госпитализировали с осколочными ранениями.

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области. По информации канала, удар пришелся по складу с горюче-смазочными материалами. Как пишет Mash, всего было выпущено около десяти снарядов, один из которых попал в склад, из-за чего емкости с горюче-смазочными жидкостями загорелись. Канал уточняет, что в результате ЧП поселок был частично обесточен. Информацию позднее в своем Telegram-канале подтвердил Старовойт. По его информации, ВСУ обстреляли три населенных пункта Глушковского района, пострадавших нет.

Диверсия на ж/д в Москве

SHOT сообщил, что неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге неподалеку от Варшавского шоссе в Москве. По информации канала, огонь был быстро потушен, движение поездов производится в штатном режиме.

По данным SHOT, ЧП произошло 19 июня около 02:30 между станциями Нагатинская и Варшавская на Павелецком направлении железной дороги. В публикации говорится, что все три шкафа находились в 1,5 метра друг от друга. В пресс-службе Московской железной дороги подтвердили возгорание релейных шкафов на железнодорожном перегоне Павелецкого направления.

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