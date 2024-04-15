Срыв контракта по ремонту больницы обернулся штрафом для подрядчика Суд в ЯНАО оштрафовал подрядчика за срыв контракта по ремонту больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа оштрафовал подрядчика из Ханты-Мансийска за срыв контракта по ремонту акушерского корпуса больницы в Тарко-Сале, следует из сообщения на сайте суда. Кроме того, исполнителя работ обязали вернуть полученный аванс.

Взыскать <...> пени за просрочку исполнения обязательств <...>, штраф за ненадлежащее исполнение обязательств <...>, расходы по уплате государственной пошлины. Всего <...> 384364 рубля 14 копеек, — говорится в сообщении.

Согласно данным системы СБИС, компания-подрядчик зарегистрирована в Ханты-Мансийске. В декабре 2023 года предпринимателя внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Контракт в Тарко-Сале изначально стоил более 16 млн рублей, однако бизнесмен сбил цену на пять миллионов и выиграл тендер.

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