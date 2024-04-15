Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа оштрафовал подрядчика из Ханты-Мансийска за срыв контракта по ремонту акушерского корпуса больницы в Тарко-Сале, следует из сообщения на сайте суда. Кроме того, исполнителя работ обязали вернуть полученный аванс.
Взыскать <...> пени за просрочку исполнения обязательств <...>, штраф за ненадлежащее исполнение обязательств <...>, расходы по уплате государственной пошлины. Всего <...> 384364 рубля 14 копеек, — говорится в сообщении.
Согласно данным системы СБИС, компания-подрядчик зарегистрирована в Ханты-Мансийске. В декабре 2023 года предпринимателя внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Контракт в Тарко-Сале изначально стоил более 16 млн рублей, однако бизнесмен сбил цену на пять миллионов и выиграл тендер.
В Новосибирске суд арестовал имущество регионального министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова на 14 млн рублей. В прокуратуре региона уточнили, что мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
До этого арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова. Он проходит ответчиком по иску Агентства по страхованию вкладов.