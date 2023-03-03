Срочнику дали семь лет заключения за поджог военкомата во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам заключения молодого человека, совершившего поджог военкомата во Владивостоке в июле 2022 года. Как сообщается на сайте суда, он был признан виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

По данным следствия, около двух часов ночи 8 июня 2022 года 21-летний призывник совершил поджог военкомата для дестабилизации его деятельности и в знак протеста против специальной военной операции на территории Украины. Сообщается, что у преступления был заказчик, который пообещал осужденному 100 тысяч рублей в случае полного уничтожения здания и при условии предоставления соответствующей видеозаписи.

Осужденный признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее российский суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата в Нижневартовске. Обвиняемый из Югры Владислав Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. О мере пресечения для второго обвиняемого Василия Гаврилишина не сообщалось.