Срочник и контрактник погибли в Петербурге при странных обстоятельствах В Петербурге двое военнослужащих получили смертельное ранение в шею

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

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Двух военнослужащих, один из которых был срочником, а другой — контрактником, нашли мертвыми под Санкт-Петербургом, сообщает «Фонтанка». По информации издания, мужчины получили смертельное ранение в шею. Следователи рассматривают сразу несколько версий случившегося. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По одной из версий, во время перезарядки оружия мог произойти несчастный случай. Другой возможной причиной трагедии издание называет «неуставные отношения».

Ранее в Петербурге за поножовщину задержали 45-летнего гражданина Азербайджана, который находился в розыске в связи с побегом из воинской части. Предположительно, мигрант участвовал в массовой драке на улице Пугачева. Конфликт возник во время совместного распития алкоголя. Прибывшие на место полицейские обнаружили 31-летнего мужчину с ножевым ранением.

До этого стало известно, что сразу 100 военных попытались сбежать из воинской части Краснодара. Как пишут журналисты, бойцы не были вооружены. Они сломали забор и проникли на территорию Военной комендатуры. После этого участок оцепили со всех сторон силами Росгвардии и полицейскими машинами. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.