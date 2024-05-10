Средства РЭБ предотвратили атаку беспилотника на российский регион Губернатор Старовойт: средства РЭБ подавили беспилотник ВСУ в Курской области

Фото: МО РФ

Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, дрон взорвался на земле, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников! — написал он.

Старовойт призвал местных жителей не прикасаться к обломкам сбитых дронов и сообщать о бесхозных подозрительных предметах и беспилотниках в экстренные службы.

Тем временем беспилотник, выпущенный ВСУ по поселку Теткино Глушковского района, повредил три жилых дома, сообщил Старовойт. По его словам, строения загорелись после атаки в ночь на 10 мая. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории предприятия в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения беспилотника. По его словам, возгорание было ликвидировано оперслужбами.