Средства ПВО сработали под Петербургом Губернатор Ленобласти сообщил о работе ПВО в Ломоносовском районе

Фото: МО РФ

Средства ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. По его словам, были поражены цели над Финским заливом, жертв и разрушений нет.

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива, — написал Дрозденко.

Из-за сообщений об инциденте экстренные службы были направлены в район петербургского порта Бронка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Петродворцового района Санкт-Петербурга. Перед этим Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал со ссылкой на очевидцев, что в городе Ломоносов прозвучали два мощных взрыва в районе порта Бронка. По данным канала, хлопки слышали жители деревень Пеники и Малая Ижора.

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