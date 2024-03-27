Средства ПВО сбили 18 воздушных целей на подлете к российскому городу Гладков: ПВО сбила 18 воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: МО РФ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, сбито 18 воздушных целей на подлете к городу.

Есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — подчеркнул глава региона.

Он уточнил, что в результате атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, повреждены девять частных домов и шесть автомобилей.

Ранее правительство Белгородской области выплатило денежные компенсации более 60 предприятиям в Шебекинском городском округе, получившим повреждения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Гладков рассказал, что средства были получены при поддержке президента России Владимира Путина. Всего предприятия получили 113 млн рублей.

До этого Министерство обороны России оповестило об уничтожении ракет, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, в небе над Белгородской областью. Как констатировали в военном ведомстве, всего системой ПВО было сбито 19 снарядов.