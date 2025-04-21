Средства ПВО ликвидировали за 40 минут пять БПЛА над российской республикой Минобороны: пять украинских БПЛА ликвидировано над Крымом за 40 минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЗРПК «Тунгуска-М1»

Российские средства противовоздушной обороны за 40 минут ликвидировали пять украинских БПЛА над Крымом, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Перехват осуществлялся в промежуток с 20:00 до 20:40 мск.

Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — сказано в сообщении.

До этого в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России продолжили проведение военной спецоперации на Украине после окончания пасхального перемирия. В частности, временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля.

По словам источника в группировке войск «Север», Киев использовал пасхальное перемирие в своих целях. Уточняется, что украинские войска в дни тишины усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника. В ведомстве отметили, что с начала российской спецоперации были уничтожены 661 самолет ВСУ, более 52 тысяч БПЛА, свыше 600 зенитных ракетных комплексов.