https://static.news.ru/photo/9c8e6e06-6c4e-11ea-82ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве подтверждены ещё 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие прилетели из европейских стран. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что среди заражённых есть и граждане других государств.

Они, как и россияне, получают необходимое лечение в стационарах города, — сообщили mos.ru в штабе.

Всего в столице зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, Московский метрополитен не будет закрываться в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, метро вообще невозможно остановить. Оно технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если остановить метро, его потом полгода нужно будет восстанавливать.

По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.