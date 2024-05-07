Среди беженцев в Тихвине обнаружили туберкулез В ПВР «Царицыно озеро» выявили пациента с туберкулезом

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Пациента с туберкулезом выявили в пункте временного размещения (ПВР) беженцев из Белгородской области «Царицыно озеро» в Тихвине, пишет 47news. В комитете по здравоохранению региона сообщили, что мужчина не числится жителем области. Проведено обследование контактных лиц, они взяты под наблюдение сроком на год.

В настоящее время выявлен один пациент с туберкулезом, он госпитализирован и проходит специальное лечение, — уточнили в комитете здравоохранения Ленобласти.

По данным портала, в настоящее время в ПВР соблюдают все предписанные мероприятия. Если за год заболевание у контактных лиц не подтвердится, их снимут с учета.

В ПВР «Царицыно озеро» в 2022 году из Мариуполя прибыли более 600 беженцев. Граждан обеспечили питанием, предметами гигиены, одеждой, помогли найти работу желающим. Часть беженцев вернулась домой. Некоторые из них получили российские паспорта и остались. Пункт осматривала делегация ООН. В марте 2024 года в ПВР разместили детей из Белгородской области, приехавших в Ленобласть вместе с родителями.

Четверо учащихся одной из приморских школ ранее заболели туберкулезом. В правительстве региона сообщили, что школьникам рекомендовали пройти профилактическое лечение. Контактные дети проходят обследование, их поставили на диспансерный учет у фтизиатра, всем нуждающимся назначена профилактическая терапия.