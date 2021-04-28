Сразу три региона РФ возглавили рейтинг по количеству убийств

Московская область, Красноярский край и Республика Татарстан заняли первое место среди российских регионов по количеству убийств и покушений на убийство, совершённых с января по март 2021 года. Соответствующие данные опубликованы Генпрокуратурой РФ на портале правовой статистики.
В I квартале текущего года в каждом из этих регионов было
Москва по числу убийств и покушений на убийство оказалась на шестом месте — 59 случаев за I квартал. При этом столица с большим отрывом лидирует по общему количеству зарегистрированных преступлений. Их в Москве за указанный период было зафиксировано 36,2 тысячи. Второе и третье места заняли Краснодарский край и Московская область.
По количеству выявленных лиц, которые совершили преступления, на первом месте вновь Подмосковье — 11,4 тысячи человек. По этом показателю на втором и третьем местах Москва и Краснодарский край соответственно.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области нашли расчленённое тело девушки. Останки были расфасованы в несколько пакетов. Их обнаружил житель города Ленинска-Кузнецка во время прогулки с собакой. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.