Сразу три региона РФ возглавили рейтинг по количеству убийств

https://static.news.ru/photo/18aabbea-a81f-11eb-8b41-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Московская область, Красноярский край и Республика Татарстан заняли первое место среди российских регионов по количеству убийств и покушений на убийство, совершённых с января по март 2021 года. Соответствующие данные опубликованы Генпрокуратурой РФ на портале правовой статистики.

В I квартале текущего года в каждом из этих регионов было зарегистрировано по 74 таких преступления. На втором месте Башкирия (73), на третьем — Кемеровская область (70). В первой пятёрке Ленинградская (68) и Свердловская (64) области, а также Краснодарский край (64).

Москва по числу убийств и покушений на убийство оказалась на шестом месте — 59 случаев за I квартал. При этом столица с большим отрывом лидирует по общему количеству зарегистрированных преступлений. Их в Москве за указанный период было зафиксировано 36,2 тысячи. Второе и третье места заняли Краснодарский край и Московская область.

По количеству выявленных лиц, которые совершили преступления, на первом месте вновь Подмосковье — 11,4 тысячи человек. По этом показателю на втором и третьем местах Москва и Краснодарский край соответственно.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области нашли расчленённое тело девушки. Останки были расфасованы в несколько пакетов. Их обнаружил житель города Ленинска-Кузнецка во время прогулки с собакой. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.