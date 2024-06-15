Сразу три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Три населенных пункта Белгородской области были подвергнуты атаке ВСУ с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

Оперативные службы работают на местах, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — отметил Гладков.

Глава региона рассказал, что дроны атаковали села Безымено и Головчино. В селе Безымено пострадали здания местного Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта, а также повреждена линия газоснабжения, из-за чего жители временно остались без газа. В селе Головчино беспилотник упал у грузовика и повредил его.

В селе Березовка дрон атаковал двухэтажный жилой дом, никто не пострадал. В результате падения БПЛА на балконе одной из квартир произошло возгорание вещей, которое было потушено жильцами до прибытия пожарных. Также от осколков пострадал легковой автомобиль. Второй аппарат намеревался атаковать автомобиль, но из-за сброса вспыхнула трава.

Ранее сообщалось, что 15 июня после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в Шебекинском районе Белгородской области пострадали два человека. БПЛА попал в припаркованный автомобиль в поселке Красное. Также была повреждена линия электропередачи, в поселке временно отсутствует электроэнергия.