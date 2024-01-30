Сразу три беспилотника ВСУ пытались атаковать российский регион Богомаз: три беспилотника ВСУ сбили на границе Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины направили три беспилотника в сторону Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области, — уточнил глава региона.

Ранее системы ПВО пресекли другую попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников на территории Брянской области. В тот раз силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Жуковским районом. Никто не пострадал.

Еще один дрон был уничтожен над территорией Трубчевского района Брянской области минувшей ночью, сообщил Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

24 января ВСУ предприняли четыре попытки атаковать Брянскую область, сообщило Минобороны России. Однако ВС РФ ликвидировали все угрозы. Пострадавших и разрушений также удалось избежать.