Сразу несколько смерчей заметили под Сочи Три смерча заметили вблизи поселка Лоо под Сочи

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По меньшей мере три смерча заметили в курортном микрорайоне Лазаревского района Сочи. Как сообщает Telegram-канал «Сочи № 1», вихри возникли вблизи поселка Лоо.

На кадрах с места событий, которые опубликовал канал, можно заметить, как в холмистой местности кружат сразу три смерча. Они возникли на фоне того, как в МЧС по Краснодарскому краю предупредили местных жителей об ухудшении погодных условий. В ведомстве сообщали, что до 9 октября в регионе ожидаются грозы, град, дожди и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в прибрежном районе Анапы также бушевал смерч. Очевидцы заметили его днем 6 октября, опубликовав в соцсетях кадры природного явления.

Климатолог Алексей Кокорин предупредил россиян об увеличении количества смерчей и ураганов в стране. Он назвал причиной таких аномалий глобальное потепление. По словам эксперта, в стране все чаще появляются периоды жары. В связи с этим возникает активное перемещение воздушных масс, обильных осадков и ураганных ветров, пояснил Кокорин.

До этого специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов заявил, что смерчи могут стать обычным явлением практически во всех регионах европейской части России.