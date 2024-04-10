Сразу несколько беспилотников ВСУ попытались атаковать российский регион МО: над Брянской областью были уничтожены пять беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве уточнили, что пять дронов были уничтожены над Брянской областью.

В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области, — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один дрон), Курская (один), Белгородская (один) области и Краснодарский край (шесть).

В ведомстве добавили, что ВС России ударом «Искандера» уничтожили склад тяжелых беспилотников ВСУ в Запорожье. Кроме этого, был поражен цех по производству дронов. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил пехотинцев ВСУ, сорвав их ротацию на Северском направлении.