Сразу 16 машин столкнулись на трассе в российском регионе В Ленинградской области на трассе столкнулись сразу 16 машин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ленинградской области произошло с ДТП с участием 16 машин, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД. По данным ведомства, изначально происшествие спровоцировал водитель иномарки, который не справился с управлением и протаранил отбойник.

По предварительным данным, авария произошла в 23:10 на 45-м километре Киевского шоссе в Гатчинском районе. В первую машину врезался другой автомобиль, в итоге к ним присоединились еще 14 машин.

В ДТП серьезно пострадали мужчины 22 и 30 лет. Первый в тяжелом состоянии находится в реанимации, второму тоже помогают врачи, однако у него травмы средней степени тяжести. Еще две женщины получили легкие увечья.

Ранее авария с участием четырех автомобилей на автодороге М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области унесла жизни четырех человек. В результате происшествия столкнулись Hyundai Sonata, Lada Granta, Kia Sorento и ВАЗ-2112. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Между тем в Емельяновском районе Красноярского края 17-летний подросток устроил смертельное ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девочка. Подросток сидел за рулем Lada Priora и совершил наезд на бетонное ограждение. После этого автомобиль слетел с проезжей части в кювет. Оба несовершеннолетних не пристегнули ремни безопасности.