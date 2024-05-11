ПВО уничтожила 12 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате обстрела силами противовоздушной обороны были сбиты 12 снарядов. По данным ведомства, их выпустили из реактивной системы залпового огня Vampire.

Около 19:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 12 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны, силами группировки войск «Север» под контроль российской армии перешли Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали чешскую боевую машину Vampire, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, САУ «Богдана», а также четыре гаубицы Д-20, гаубицу Д-30 и огневые установки ЗРК «Бук». До этого Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Керамик в Донецкой Народной Республике.