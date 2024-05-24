«Спустили на тормозах»: юрист о пытках шокером школьницы из Подмосковья Юрист Карабанов: дело о пытках девочки из Подмосковья могли спустить на тормозах

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Дело с домогательствами и пытками электрошокером девочки из Красногорска могли просто спустить на тормозах, заявил юрист Александр Карабанов в комментарии для aif.ru. Он напомнил, что уголовная ответственность по тяжким преступлениям начинается с 14 лет, однако виновных школьников просто заставили выплатить административный штраф. В противном случае им бы грозило до 10 лет тюрьмы, уточнил он.

То есть гарантированно, если уголовное дело возбудили бы по этой статье, их должны были бы привлечь к уголовной ответственности. Вполне вероятно, каким-то образом это дело просто спустили на тормозах, возбудили более мягкую статью, по которой порог привлечения к уголовной ответственности другой, — объяснил Карабанов.

Ранее сообщалось, что двое подростков из подмосковного Красногорска раздели и домогались семиклассницы в машине. Юноши в возрасте 15 и 16 лет раздели девочку и пытали ее электрошокером. инцидент произошел вечером 21 мая, когда мать семиклассницы попросила ее выгулять собаку. Вместо этого несовершеннолетняя отправилась с подругами гулять в компании парней постарше. Когда школьница осталась в машине одна с двумя подростками, те начали к ней приставать.