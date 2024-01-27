Спуск из окна по простыне обернулся реанимацией для юного петербуржца В Петербурге подросток сорвался с шестого этажа при спуске из окна по простыне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге подросток сорвался с высоты шестого этажа, когда пытался спуститься из окна по простыне, сообщает 78.ru. Пострадавший получил тяжелые травмы при падении и был госпитализирован.

Инцидент произошел у дома № 7 на улице Белы Куна. 16-летний молодой человек спускался из окна по простыне, однако в какой-то момент сорвался и упал вниз. Юношу экстренно доставили в реанимацию, врачи диагностировали у него закрытый перелом правого бедра со смещением. Подробности происшествия не сообщаются.

Ранее боец поп-ММА Веном (настоящее имя — Магомед Зайналов) упал с 10-го этажа в Ростове-на-Дону. Мужчина сорвался, когда пытался спасти своего кота. Жена Зайналова рассказала, что животное было напугано и выскочило на балкон, оказавшись на водостоке. Сейчас мужчина находится в реанимации, врачи пытаются спасти ноги бойца.

Кроме того, в Москве с высоты седьмого этажа выпал мужчина, который вешал выстиранное белье на балконе в ночное время. Он неудачно споткнулся и потерял равновесие, после чего перевалился через перила. Снег смягчил падение, и мужчине удалось выжить. Пострадавшего экстренно госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени Иноземцева с тяжелыми травмами.