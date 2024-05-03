«Спрятал в подполье»: СКР раскрыл подробности убийства девочки в 2006 году Под Красноярском СКР завершил расследование убийства девочки в 2006 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Канске Красноярского края завершено расследование убийства 11-летней девочки, которое произошло в 2006 году, сообщает управление Следственного комитета региона. Обвиняемый 42-летний уроженец Норильска дал признательные показания. Выйти на него помогла свидетельница, которая видела девочку в день пропажи в сопровождении обвиняемого и другой женщины. Очевидица была опрошена психологом.

С одним из свидетелей специалистом-психологом Главного управления криминалистики СК России проведена работа по активизации памяти. Женщина пояснила, что в 2006 году видела в магазине пропавшую девочку с неизвестными мужчиной и женщиной, — рассказали в СКР.

Благодаря свидетельским показаниям был составлен фоторобот женщины. Позже удалось установить ее местонахождение. Она рассказала о своем знакомом из Канска, который позже был задержан и дал признательные показания.

Установлено, что 10 апреля 2006 года обвиняемый привел знакомую девочку в один из заброшенных домов в городе Канске, где ее задушил. Тело потерпевшей он спрятал в подполье дома, — доложили в СК.

На месте убийства мужчина детально показал, как совершал преступление. Сейчас дело направлено в прокуратуру, после чего будет отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд отправил в СИЗО 61-летнюю жительницу Чебоксар Надежду Журавлеву, которую обвиняют в убийстве девятилетнего внука. ЧП произошло 12 апреля. Женщина скрылась с места совершения преступления, однако по ориентировке следствия по горячим следам была задержана.