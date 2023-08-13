Спортсменка из Башкирии задохнулась во время забега Спортсменка из Башкирии задохнулась во время забега «Кумысная миля»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии во время забега «Кумысная миля» умерла спортсменка из Белорецка, сообщили организаторы спортивного фестиваля Malidak. По их словам, дежурившие на площадке врачи и спасатели МЧС не смогли помочь девушке. По данным Telegram-канала Mash, у спортсменки во время забега случился приступ астмы, и она задохнулась.

Сегодня на нашем забеге произошел трагический случай — погибла участница. Молодая спортсменка из Белорецка, которая не в первый раз принимала участие в Малидаке. <...> Спасатели МЧС и бригада скорой помощи сразу же начали реанимационные мероприятия, но спасти Викторию не удалось. Мы скорбим и разделяем горе с каждым, кто знал Викторию. Выражаем глубочайшие соболезнования семье. Не передать словами всю горечь этой потери, — говорится в сообщении Malidak.

Суть «Кумысной мили» заключается в том, что спортсмен пробегает 400 метров, после чего пьет кумыс. Данный ритуал повторяется четыре раза за забег.

Ранее в Карачаево-Черкесии погибли двое участников соревнований по горному бегу. Трагедия произошла в результате переохлаждения. По данному факту Следственный комитет организовывал проверку.