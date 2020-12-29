Стало известно, почему спорткомплекс в Чечне назвали в честь сына Кадырова

https://static.news.ru/photo/9e18a9c6-49c5-11eb-ab3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Чечне объяснили, почему открывшийся в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района физкультурно-спортивный комплекс назвали в честь 15-летнего сына главы республики Рамзана Кадырова — Ахмата. Впрочем, сделали это не чиновники от спорта, а тележурналисты.

Как было сказано в сюжете об открытии центра, юноша является воспитанником бойцовского клуба «Ахмат», названного так по имени первого президента Чечни и деда подростка — Ахмата Кадырова. При этом у подростка не было ни одного поражения в поединках, а сам он отличается особым благочестием. Помимо профессионального занятия спортом, юный Ахмат Кадыров изучает религию и показывает отличные результаты в учёбе.

Он подаёт пример своим сверстникам, — сказали в телеэфире чеченского телеканала.

Ранее NEWS.ru писал, что в двухэтажном здании нового комплекса находятся спортзал, тренажёрный зал, методический и врачебный кабинеты, а также комнаты отдыха. Кроме того, на его территории построили футбольное поле, площадки для волейбола и мини-футбола, круговые беговые дорожки.

На открытии спорткомплекса присутствовал племянник главы Чечни Хамзат Кадыров, занимающий пост министра по физической культуре и спорту. Он выразил благодарность своему дяде за помощь в сооружении физкультурного центра.