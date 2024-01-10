«Спонсор ВСУ»: участники СВО оставили пермского чиновника без шапки Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики военных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Чиновник мэрии Перми Александр Молоковских отказался от ношения шапки с флагом Норвегии после критики земляков, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости. Те записали видео, в котором напомнили чиновнику о том, что норвежские власти спонсируют армию Украины.

Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба, рассказали агентству в администрации города.

В ролике, о котором идет речь, бойцы из штурмового отряда возмутились тем фактом, что российский чиновник позволяет себе носить символику страны НАТО, поддерживающей противника ВС РФ. Они предложили ему приехать к ним в зону СВО и поучаствовать в боевых действиях.

Мы как штурмовые отряды и пермяки крайне возмущены, что чиновник позволяет носить одежду с флагами страны НАТО, страны — спонсора ВСУ. Гражданин Молоковских, предлагаем вам лично приехать к нам и поучаствовать в штурме. Посмотрите наглядно, куда уходят деньги страны, которую вы носите у себя на голове, — сказал один из бойцов.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии разрешило местным компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине. Соответствующее решение кабмина страны вступило в силу с начала 2024 года. Глава МИД Норвегии Эспен Барт объяснил его принятие чрезвычайной ситуацией, в которой оказался Осло вместе с союзниками из-за украинского конфликта.