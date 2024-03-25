Список пострадавших при теракте в «Крокусе» обновили Минздрав МО: актуальный список пострадавших в «Крокусе» состоит из 119 фамилий

Актуальный список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» включает 119 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Подмосковья. Согласно обнародованным данным, из больниц уже были выписаны 23 человека.

Исходя из опубликованного списка, в больницах и стационарах остаются 96 человек.

Ранее департамент здравоохранения Москвы опубликовал список из 76 пострадавших при теракте, госпитализированных в столичные государственные медучреждения. Для родственников пострадавших в депздраве открыли горячую линию, по которой можно узнать о месте нахождения и состоянии пациентов.

Telegram-канал Baza сообщал, что к утру 25 марта число погибших в результате нападения на «Крокус» увеличилось до 144 человек. Следственный комитет вечером 24 марта сообщил, что жертвами террористической атаки стали 137 человек.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать, могли ли люди при теракте в «Крокусе» оперативно воспользоваться эвакуационными выходами. По этому вопросу планируют допросить свидетелей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщил, что частное охранное предприятие, ответственное за обеспечение безопасности в «Крокусе», имело в своем арсенале оружие. Однако в день трагедии охранники несли службу без оружия и каких-либо дополнительных средств, отметил парламентарий.