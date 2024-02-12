Спешившая к месту ДТП под Псковом «буханка» скорой помощи опрокинулась Авто скорой помощи опрокинулся по пути к месту ДТП с автобусом под Псковом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль скорой помощи, следовавший на место ДТП со школьным автобусом, опрокинулся в Островском районе Псковской области, говорится в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ». Пострадали фельдшер и водитель кареты скорой помощи. На месте ДТП работают медицина катастроф, бригада скорой помощи, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

В Островском районе, между деревнями Гораи и Заходы, автомобиль скорой медицинской помощи вылетел с дороги и опрокинулся, — говорится в сообщении.

Авария, к месту которой направлялись медики, произошла 12 февраля около 09:40 на 379-м километре федеральной автомобильной дороги Р-23. По данным спасательной службы, водитель автобуса попытался уйти от столкновения с фурой, в результате машина вылетела в кювет. Пострадавших госпитализировали, на месте работали 22 сотрудника МЧС и семь единиц техники. Были опубликованы фотографии с места ДТП.

Также сообщалось, что число пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика увеличилось до 17 человек, среди них 13 детей. Авария произошла недалеко от деревни Новгородки в Пушкиногорском районе.

Ранее,10 февраля, в Севастополе в результате ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали трое детей в возрасте от 10 до 12 лет. В автобусе в момент аварии находились четверо пассажиров, среди них никто не пострадал.