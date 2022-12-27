Спецтехнику в Улан-Удэ украсили гигантскими новогодними шапками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аварийную спецтехнику МУП «Водоканал» в Улан-Удэ украсили новогодними шапкам, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу администрации города. На кабинах автомобилей установили каркасы, на которые натянули гигантские головные уборы шириной в два метра, сшитые самим автором данной идеи — начальником отдела водных ресурсов «Водоканала» Ольгой Стрелкиной.

Издание уточнило, что новогодние шапки установлены только на КамАЗе для откачки ила и передвижной мастерской ЗИЛ-131. Другие машины МУП «Водоканал» украсят новогодними рисунками с помощью трафаретов. Там уточнили, что праздничные украшения не повлияют на работоспособность машин, которые продолжат своевременно реагировать на возникновение неполадок в городской системе водоснабжения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что хотя власти столицы отменили фейерверки и концерты в период новогодних праздников, праздник должен оставаться праздником. Он призвал не забывать о российских военных, которые рискуют своими жизнями на передовой. Глава столицы призвал посвятить свой праздник им. Мэр подтвердил информацию, что вырученные от проведения новогодних мероприятий деньги отправятся на нужны СВО.