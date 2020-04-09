Спецслужбы в 2019 году предотвратили пять терактов на Урале

https://static.news.ru/photo/96576e9c-7b0e-11ea-be9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦСН ФСБ России/vk.com

Сотрудники спецслужб в прошлом году предотвратили пять терактов в Уральском федеральном округе, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, также была пресечена деятельность 6 террористических ячеек, задержаны свыше 50 человек и выявлено 5 исламистских групп салафитского направления.

Он рассказал, что на прошедшей неделе представители спецслужб и правоохранительных органов предотвратили теракт в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, который готовили местные жители, входящие в международную террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ), передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Патрушев заявил, что угроза переброски боевиков из Ирака и Сирии в Россию сохраняется. Он добавил, что в РФ действуют «спящие» ячейки террористических организаций, собирающих средства для финансирования радикалов.