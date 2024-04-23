Спецслужбы раскрыли планы задержанного за подготовку к теракту в Брянске ЦОС ФСБ: задержанный в Брянске хотел устроить взрыв в общественном месте

Задержанный за подготовку теракта в Брянске мужчина на допросе заявил, что планировал устроить теракт в людном месте, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ. В его планы входило дойти до тайника, достать взрывное устройство и реализовать задуманное. Известно, что он действовал по заданию одной из украинских террористических организаций.

Мне поступило задание поднять тайник со взрывчатым веществом и совершить террористический акт в одном из общественных мест, — сказал он.

В ФСБ пояснили, что в темное время суток мужчина с велосипедом и пакетом в руке подошел к тайнику, расположенном у забора. Он наклонился и начал что-то искать под деревьями. В этот момент к нему подбегают силовики и скручивают. В первые минуты мужчина все отрицал и заявлял, что «ничего не делал».

ЦОС ФСБ ранее писала, что задержанный является сторонником украинских националистов, во время операции по его поимке оперативники изъяли взрывчатку. В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям об участии в террористической организации и за содействие терроризму.

В конце марта ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. В ведомстве сообщили, что трое граждан одной из стран Центральной Азии планировали устроить атаку в месте массового сбора людей. По месту проживания задержанных были изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы.