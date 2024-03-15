В тайнике под Волновахой нашли смертоносное американское оружие ФСБ обнаружила схрон с американской ПТРК Javelin в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Донецкой Народной Республике обнаружили тайник с противотанковым комплексом американского производства FGM-148 Javelin, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Схрон был размещен в разрушенном доме под Волновахой на юге региона.

УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен схрон с иностранным вооружением в Волновахском районе. В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, — говорится в сообщении.

Силовики устанавливают причастных к незаконному обороту оружия. Их также подозревают в участии в диверсионно-террористической деятельности в интересах украинских спецслужб.

Ранее Минобороны России сообщило, что расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» горной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт и блиндаж с бежавшим из Авдеевки личным составом Вооруженных сил Украины.

Минометчики выполнили серию выстрелов и поразили заданные цели, после чего покинули огневой рубеж, выводя машину из-под удара артиллерии и дронов-камикадзе. Также российские военнослужащие показали схрон с болгарским и американским оружием на бывшей огневой позиции ВСУ.