Спецназ ворвался в СИЗО Екатеринбурга после гибели заключенных E1.RU: в СИЗО Екатеринбурга прошли жесткие обыски после гибели заключенных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойцы спецназа провели жесткие обыски в СИЗО-1 после смерти двух заключенных, сообщил портал E1.RU. О произошедшем рассказала журналистам родственница одного из осужденных. Начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко сообщил, что обыски проходили в рамках закона и никак не связаны с ЧП в исправительном учреждении.

Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи, много кто остался без трусов, носков, ботинок. Срывали с них одежду вплоть до трусов, заставляли идти голыми по коридору, — заявила родственница.

Представитель ГУФСИН по Свердловской области, в свою очередь, подчеркнул, что силы спецназа используются при обыске в колониях только для обеспечения безопасности. По словам Левченко, это рядовое событие, и проверка проводилась через несколько дней после смерти заключенных.

О гибели двух заключенных в екатеринбургском СИЗО стало известно накануне. Сообщалось, что причиной смерти одного из арестантов стала передозировка наркотическими веществами, а второй скончался из-за побоев сокамерников, которые напали на него из-за неправильного входа в «хату». После ЧП в исправительном учреждении прошли массовые проверки.