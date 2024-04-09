Спецназ скрутил игравшего в CS за террористов геймера в Нижнем Тагиле E1.ru: в Нижнем Тагиле задержали игравшего в Counter Strike геймера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле полиция и спецназ ворвались в компьютерный клуб на улице Вагоностроителей и задержали посетителя, сообщил портал E1.ru. Геймера оторвали от компьютера и скрутили. Как уточняется, в момент задержания он играл в Counter Strike за террористов.

В клуб зашли два силовика в штатском и трое в касках. Они уложили молодого человека на пол лицом вниз. Сидевшему рядом игроку пришлось отодвинуться подальше, чтобы не мешать операции. За что задержан геймер, не сообщается.

Это произошло на прошлой неделе. Задержан молодой парень, лет около двадцати, в этот момент играл в Counter Strike за террористов, и тут на него напрыгивает не виртуальный, а реальный спецназ. Очень неожиданно, — рассказал изданию очевидец.

Ранее мужчина в капюшоне ворвался с ножом в компьютерный клуб в городе Фрязино Московской области. Инцидент произошел вечером 25 марта в компьютерном клубе на Школьной улице. Первым делом вооруженный дебошир атаковал двоих мужчин, стоявших на входе, ранив одного из них. После этого он зашел в здание, где ударил ножом еще двоих человек. По данным ГУ МВД по Московской области, в клубе ранены и госпитализированы два человека. Сам нападавший — местный житель 1989 года рождения.