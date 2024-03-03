Спецназ продолжает операцию против боевиков в Ингушетии «Известия»: в Карабулаке идет зачистка дома, где укрывались террористы

Фото: НАК

В Ингушетии продолжается активная фаза контртеррористической операции в городе Карабулаке, сообщила газета «Известия». По информации издания, сейчас идет зачистка дома, в котором блокировали боевиков.

Активная фаза [КТО в Ингушетии] все еще не завершена, в центре Карабулака раздаются выстрелы и взрывы. Идет зачистка многоквартирного дома, в котором укрывались боевики, — сообщил корреспондент газеты.

На видео с места видно, что из окна высотки повалил белый дым. Причины задымления неизвестны.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на местные СМИ пишет, что в ходе операции в Карабулаке спецназовцы ликвидировали двух боевиков, которые находились в федеральном розыске. Предположительно, это Амирхан Гуражев и Адам Оздоев, которые в прошлом году убили трех сотрудников МВД в ходе перестрелки в Малгобекском районе Ингушетии.

Ранее сообщалось, что боевики в Карабулаке могли пытаться сбежать из дома по связанным простыням, которые заметили в окне. По данным издания, террористам не дали этого сделать.

Режим КТО в части города Карабулака действует с вечера 2 марта. Район операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по силовикам.