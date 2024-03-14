Раскрыт уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ ФМБА России: превышение радиационного фона на ЗАЭС после атаки ВСУ не выявлено

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки Вооруженных сил Украины не превышен, передает ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство России. Противник сбросил взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом.

По данным ежедневного мониторинга, превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано, — говорится в сообщении.

14 марта директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории атомной станции. Представители АЭС уточнили, что если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальными. В Сети появились кадры последствий атаки ВСУ.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили об услышанном взрыве недалеко от Запорожской АЭС. После него последовала стрельба близ объекта или на нем. Эксперты подчеркнули, что вызвались осмотреть район, однако им отказали, пояснив, что на месте нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что организация осведомлена об атаках ВСУ на атомный объект в Запорожской области. По словам представителя агентства, МАГАТЭ официально прокомментирует произошедшее завтра, 15 марта.