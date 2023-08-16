Специалисты опознали менее половины погибших при взрыве в Махачкале Власти Дагестана заявили об опознании 13 погибших при взрыве в Махачкале

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Разрушения на месте взрыва

Специалисты продолжают устанавливать личности погибших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале, 13 человек уже опознаны, сообщили в пресс-службе главы Республики Дагестан. По данным местных властей, неопознанными остаются еще 22 человека, процесс продолжается. Родственникам пропавших без вести напомнили, что в республике работает горячая линия, по которой можно получить всю необходимую информацию.

Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается, — говорится в сообщении.

Взрыв на АЗС в столице Дагестана произошел в минувший понедельник, 14 августа, на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе. Причина взрыва в настоящий момент устанавливается. По предварительным данным, жертвами взрыва стали 35 человек, еще 84 человека получили ранения различной степени тяжести. В госпиталях находятся 66 человек, в том числе 16 несовершеннолетних. Некоторых пациентов отправили в Москву спецбортом МЧС России.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.