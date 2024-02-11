Обнаружены оба черных ящика рухнувшего в Онежское озеро Ми-8

Фото: СК РФ

Специалисты обнаружили два черных ящика, которые были установлены на упавшем в Онежское озеро вертолете Ми-8 МЧС России, сообщает 78.RU. Они отправлены на расшифровку.

Один из бортовых самописцев фиксировал переговоры в кабине пилотов между членами экипажа, а также коммуникацию судна с внешними объектами, например центром организации воздушного движения. В функции второго самописца входили запись параметров полета и регистрация ошибок судна. Система регистрировала все летные параметры, вплоть до скорости и высоты полета, а также показатели систем — отказ двигателей, давление масла и другую информацию.

Вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в ночь на 5 февраля во время тренировочного полета над Онежским озером. Место падения обнаружили по сигналу с мобильного телефона командира воздушного судна. Борт принадлежал МЧС Вологодской области. Он направлялся из Петрозаводска в Вытегру.

10 февраля спасатели нашли тела всех троих членов экипажа рухнувшего на дно озера вертолета. В рамках расследования будут проведены экспертизы, которые установят точные причины смерти.

До этого стало известно, что вертолет успешно достали из Онежского озера, следователи уже провели первичный осмотр летательного аппарата, потерпевшего авиакатастрофу. Обломки воздушного судна уложили на большие сани, чтобы оттащить их на берег.