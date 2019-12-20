https://static.news.ru/photo/35e080e4-2492-11ea-96f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Повышенная концентрация опасный веществ в районе пожара на нефтехимическом заводе в Уфе отсутствует. Пробу специалисты взяли около ближайшей жилой зоны.

Отобраны пробы в трёх точках. Загрязнения воздуха в жилом массиве не выявлено, — цитирует собеседника «Интерфакс».

Крупный пожар произошёл в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим», который расположен в Уфе. Его площадь уже составила 1600 кв. м.

Горит легковоспламеняющаяся жидкость, существует опасность распространения огня на соседние здания. Пожару присвоен повышенный ранг. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 декабря экстренные службы эвакуировали 2,5 тысячи посетителей семейного торгового центра «Мега» в Уфе. В здании начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. В результате инцидента никто не пострадал.