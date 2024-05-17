Специалиста института задержали за выдачу поддельных сертификатов СК: задержан сотрудник смоленского института за выдачу поддельных сертификатов

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Правоохранители задержали сотрудника Государственного института русского языка имени Пушкина в Смоленской области по делу о выдаче подложных сертификатов о владении русским языком, сообщили в пресс-службе СК России. Как отмечается, мужчина возглавлял частное образовательное учреждение.

Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина» — директора частного учреждения дополнительного профессионального образования по признакам преступления, предусмотренного пунктами «г, е» части третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — говорится в сообщении.

Подозреваемый совместно с другими лицами организовал незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации. В дальнейшем они предоставлялись в миграционные органы МВД. При этом получившие документы иностранцы фактическими знаниями не обладали.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании в Туле 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции. По данным канала, среди них начальник миграционной службы, его заместитель и несколько подчиненных. Канал утверждает, что с 2020 по 2023 год они незаконно поставили на учет порядка 700 иностранцев.