Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Подмосковье

Фото: МЧС России

Самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС в махачкале вылетел в подмосковное Раменское, сообщается в Telegram-канале министерства. В полете пациентов сопровождают врачи отряда «Центроспас».

Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское. Самолет Ил-76 МЧС России, по уточненной информации, доставит 16 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву, — сказано в заявлении.

Отмечается, что воздушный борт оснащен современным оборудованием для оказания медпомощи во время полета. В Ил-76 есть специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По версии следствия, происшествие случилось из-за того, что рядом с АЗС находился функционирующий автосервис. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Жертвами трагедии стали не менее 35 человек, 75 пострадавших доставлены в больницы с различными травмами. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшая из Москвы навестить родителей перед родами. Сама заправка уничтожена. Разрушены порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис. На месте продолжается разбор завалов.