Спасённый при сортировке мусора кот стал замминистра Ульяновской области

https://static.news.ru/photo/d08a1664-4539-11eb-b9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минприроды Ульяновской области

Министр природы Ульяновской области Гульнара Рахматуллина сообщила о новом «назначении». Неофициальную должность её заместителя занял кот, спасённый накануне рабочими местного мусоросортировочного комплекса.

Рахматуллина захотела забрать к себе в ведомство чудом выжившее животное. Чиновница отметила, что кот явно был домашним, хорошо выглядит, здоров, в ближайшее время ему сделают все необходимые прививки. Теперь о нём будут заботиться сотрудники министерства.

Хочется также обратиться к владельцам питомцев. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили, — сказала Рахматуллина изданию «Подъём!».

Как сообщал NEWS.ru, в мусоросортировочном комплексе регионального оператора «Горкомхоз» в Ульяновске в куче отходов нашли живого кота. Хозяева засунули животное в мешок и выкинули на помойку. Заметивший кота сортировщик и руководитель предприятия Игорь Перфильев получили благодарности «за добросовестный труд и вклад в сохранение мира».

Это уже не первый случай, когда при сортировке работники находят животных: в ноябре на этом же предприятии в куче мусора были найдены две американские красноухие черепахи и африканский ёж. Они также не пострадали.