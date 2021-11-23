Спасённого от живодёров в Дагестане львёнка переправили в Танзанию

Челябинский ветеринар, основатель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян спас львёнка от живодёров в Дагестане больше года назад, и сейчас окрепшего Симбу отправили в сафари-парк Kilimanjaro Animal в Танзании. Даллакян несколько месяцев лечил его в своей клинике, у льва были перебиты лапы и сломаны рёбра, сообщает ОТР.

Это мечта. Мечта любого зоозащитника, когда спасаешь животное, чтобы его судьба имела какое-то продолжение. Его проблемы со здоровьем дальше природа фактически долечит, — рассказал Даллакян.

Основательница сообщества зоозащитников «Друг ты моего сердца» Юлия Агеева сообщила, что её стратегией было рассказать об истории всем: от влиятельных людей до простых танзанийцев.

Для доставки Симбы организовали спецрейс, в его подготовке приняли участие многие благотворители, сам Карен Даллакян его сопровождал.

Ранее депутат Владимир Бурматов заявил о необходимости доработки новой редакции поправок в КоАП о штрафах за ненадлежащее содержание животных, а также за содержание диких зверей в домашних условиях и издевательства над питомцами. Он отметил, что в тексте закона не хватает положений, закрепляющих ответственность за организацию боёв с участием животных, выброшенных питомцев, а также о конфискации животных у живодёров.