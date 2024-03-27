«Спасти как можно больше людей»: пожарный рассказал о работе в «Крокусе» Представитель пожарного гарнизона Москвы Терешин рассказал о работе в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тушение пожара в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»

Замначальника службы пожаротушения управления МЧС по Северо-Западному округу Москвы Василий Терешин рассказал о работе в «Крокус Сити Холле» после теракта. Его задачей было оперативное взаимодействие с подмосковным штабом для быстрого реагирования на поступающие обращения, передает корреспондент NEWS.ru из студии «Русского Радио», где состоится мемориальный концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд „Русского Радио“».

Я бы хотел <...> выразить соболезнования пострадавшим, семьям погибших. Наша задача была на пожаре — это организация взаимодействия со штабом пожаротушения Московской области. <...> Совместно со штабом мы отрабатывали все ситуационные обращения для того, чтобы <...> как можно больше спасти людей, — заявил Терешин.

Он пояснил, что к тушению пожара привлекалось большое количество подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Терешин выступил связующим звеном между гарнизоном и штабом Подмосковья.

Ранее специалисты, работающие в «Крокус Сити Холле», доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что пострадавших под завалами после теракта в концертном зале нет. Таким образом, мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены.