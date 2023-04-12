Спасший детей от диверсантов школьник получил награду Богомаз вручил медаль «За отвагу» мальчику Федору, спасшему детей при атаке диверсантов

Фото: Скриншот с видео/avbogomaz/t.me

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору Симоненко, спасшему двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области, сообщило РИА Новости. Мальчик получил награду в среду на мероприятии «Герои среди нас» во Дворце детского и юношеского творчества.

Федор, поздравляем с заслуженной наградой, ты наш юный герой! Брянщина гордится тобой, — сказал ведущий мероприятия.

Федор и две младшие девочки находились в одной из двух машин, которые обстреляли украинские диверсанты в брянском селе Любечане днем 2 марта. Водитель машины погиб, в то время как раненый мальчик помог девочкам выбраться в безопасное место, а затем вместе с ними на попутной машине покинул место происшествия.

В начале марта стало известно, что Федору вручили ведомственную медаль СКР «За доблесть и отвагу». Глава региона отметил, что в России рождаются настоящие герои, готовые проявлять в опасных для жизни условиях самоотверженность, доблесть и отвагу, принимать мужественные решения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что президент России Владимир Путин и все сотрудники администрации в Кремле восхищены героизмом мальчика.