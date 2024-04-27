Спасший детей из огня отец скончался в Челябинске Многодетный отец скончался после полученных при пожаре травм в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетный отец Евгений К., который сильно пострадал при тушении пожара в селе Шибаново, скончался, сообщила его супруга Снежана на странице в соцсети «ВКонтакте». Уточнялось, что мужчина попал в реанимацию, все остальные члены семьи не пострадали, передает URA.RU.

Женя скончался, — написала супруга Евгения.

Женщина уточнила, что пожар начался на кухне, именно там, по ее мнению, произошло короткое замыкание. При этом в розетку был включен только холодильник. Семья смогла выбраться из дома в течение пары минут, и через несколько мгновений дом, в котором они вырастили десять детей, в том числе приемных, оказался заполнен дымом.

Ранее крупный пожар произошел на пятом этаже жилого дома в 1-м Советском переулке в Иркутске. Огонь унес жизни троих человек — девятилетнего ребенка и его родителей. Женщина успела спасти двух других детей в возрасте четырех и семи лет, при этом погибла сама. Пострадавших доставили в больницу.

До этого в поселке Мирный Сосновского района Челябинской области при пожаре погибли два ребенка двух и трех лет. В момент происшествия дети находились дома одни, мать ушла к соседям. Из-за детской шалости в квартире в двухэтажном доме загорелся диван, огонь быстро распространился.