«Спасли кошку»: появились душераздирающие кадры из затопленного Оренбуржья «112»: дрейфующего в воде кота спасли в Оренбургской области

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» показал видео спасения кота из зоны наводнения в Оренбургской области. Животное, дрейфующее на дощечке, подобрали проплывающие мимо неравнодушные люди.

На кадрах видно, как питомца уносит быстрый поток. Кот сидел на узкой дощечке и жалобно звал на помощь. Видео снято от лица проплывающих мимо мужчин, которые остановились и попытались подплыть к животному.

С первого раза у них не получилось достать кота. Однако во второй раз лодка подплыла к дощечке с перепуганным животным, и кота спасли.

Ранее появилось видео, как житель Оренбурга сыграл на пианино в затопленном доме. Ролик был снят в поселке Куйбышев. На опубликованных кадрах мужчина исполняет венгерский «Чардаш», находясь по колено в воде.

По последним данным, с затопленных территорий Оренбургской области эвакуировали 13 194 человека, для этого спасатели используют различные средства, начиная от лодок и заканчивая автозаками. В мэрии Оренбурга при этом сообщили, что в четырехэтажном доме на улице Потехина из-за наводнения разрушилась пристройка спуска в подвал. Подвальное помещение жилого дома в настоящий момент полностью затоплено. Никто из жильцов не пострадал. Вода тем временем подошла вплотную к многоэтажкам. По последним данным, в Оренбуржье затоплены 12 213 домов и 17 203 приусадебных участка.